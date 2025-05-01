Фенербахче наступного літа може спробувати придбати центрального нападника Ювентуса Душана Влаховича, передає видання Sabah.

Клуб зі Стамбула хоче отримати близько 30 мільйонів євро за свого центрфорварда Юссефа Ен-Несірі, щоб потім інвестувати їх у трансфер 25-річного серба. "Жовто-сині" готові запропонувати за Влаховича 40 млн євро, тоді як туринці намагатимуться отримати близько 50-ти.

Контракт Душана з "б'янконері" розраховано до кінця червня 2026 року. Він представляє Ювентус із січня 2022-го.

На рахунку нападника 14 голів і п'ять асистів у 38-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Зазначимо, що в складі Фенербахче зараз перебувають двоє співвітчизників Влаховича, а саме Філіп Костич, орендований якраз в Ювентуса, і Душан Тадич.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче націлений на правого вінгера Федеріко К'єзу, колишнього гравця клубу з Турина.