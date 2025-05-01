Туреччина

Ще один серб може перебратися з Турина до Стамбула.

Фенербахче наступного літа може спробувати придбати центрального нападника Ювентуса Душана Влаховича, передає видання Sabah.

Клуб зі Стамбула хоче отримати близько 30 мільйонів євро за свого центрфорварда Юссефа Ен-Несірі, щоб потім інвестувати їх у трансфер 25-річного серба. "Жовто-сині" готові запропонувати за Влаховича 40 млн євро, тоді як туринці намагатимуться отримати близько 50-ти.

Контракт Душана з "б'янконері" розраховано до кінця червня 2026 року. Він представляє Ювентус із січня 2022-го.

На рахунку нападника 14 голів і п'ять асистів у 38-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Зазначимо, що в складі Фенербахче зараз перебувають двоє співвітчизників Влаховича, а саме Філіп Костич, орендований якраз в Ювентуса, і Душан Тадич.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче націлений на правого вінгера Федеріко К'єзу, колишнього гравця клубу з Турина.