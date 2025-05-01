Ще один серб може перебратися з Турина до Стамбула.
Душан Влахович, Getty Images
01 травня 2025, 17:38
Фенербахче наступного літа може спробувати придбати центрального нападника Ювентуса Душана Влаховича, передає видання Sabah.
Клуб зі Стамбула хоче отримати близько 30 мільйонів євро за свого центрфорварда Юссефа Ен-Несірі, щоб потім інвестувати їх у трансфер 25-річного серба. "Жовто-сині" готові запропонувати за Влаховича 40 млн євро, тоді як туринці намагатимуться отримати близько 50-ти.
Контракт Душана з "б'янконері" розраховано до кінця червня 2026 року. Він представляє Ювентус із січня 2022-го.
На рахунку нападника 14 голів і п'ять асистів у 38-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.
Зазначимо, що в складі Фенербахче зараз перебувають двоє співвітчизників Влаховича, а саме Філіп Костич, орендований якраз в Ювентуса, і Душан Тадич.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче націлений на правого вінгера Федеріко К'єзу, колишнього гравця клубу з Турина.