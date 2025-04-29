Англія

Попри травматичну історію гравця, Жозе Моурінью бачить в італійцеві ключове підсилення флангів атаки турецького гранда.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью визначив одним із головних трансферних пріоритетів літнього вікна італійського вінгера Ліверпуля Федеріко К’єзу.

За інформацією A Spor, 62-річний португалець особисто ініціював інтерес до 27-річного гравця, попри його непросту історію травм.

Фенербахче готовий розпочати переговори з англійським клубом щодо трансферу чемпіона Євро-2020. Контракт К’єзи з Ліверпулем діє до літа 2028 року, а його орієнтовна ринкова вартість наразі становить 18 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Федеріко К’єза провів 12 матчів, відзначившись двома голами та двома асистами.