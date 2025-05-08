Туреччина

Функціонер прокоментував підсумки сезону.

Турецький Фенербахче цього сезону відстає від Галатасарая в чемпіонських перегонах місцевої Суперліги на вісім очок за чотири тури до завершення кампанії, тож навряд чи зможе виконати своє головне завдання на сезон.

Утім, президент "канарок" Алі Коч усе одно продовжує вірити, що проєкт його клубу на чолі із португальським головним тренером Жозе Моурінью знаходиться на правильному шляху розвитку.

"Ми створили сильну команду цього сезону, а наступного ми створимо ще сильнішу. У нашому плануванні на цей рік ми говорили про необхідність підписати чотирьох гравців топ-рівня, на рівні Шкрініара, щоб вони були основними фігурами в проєкті клубу.

Жозе Моурінью зробить Фенербахче чемпіоном, і ми хочемо продовжити співпрацю з ним заради стабільності.

Я попередив Жозе Моурінью про деякі речі, потім він зробив так, як я сказав, і прийшов вибачитись. Він відкритий до будь-яких розмов. Якщо він хоче піти, умови чіткі: у контракті є відмова від одного року зарплати.

Можу сказати, що він отримав пропозицію в 36 млн євро посеред цього сезону під час зимової перерви. У мене доброзичливі особисті стосунки з тренером: він знає мою сім'ю, мого батька, мою дружину.

Із його родиною я ще не зустрічався, бо вони ще не приїхали до Туреччини. Ми досі планує спільний проєкт розвитку клубу, але якщо з'являться якісь інші варіанти, то подивимось. Жорже Жезуш? Ми з ним на зв'язку.

Поразка від Бешикташа та наші ігри в дербі цього року загалом неприйнятні. Але не забуваймо, звідки ми почали: коли ми почали, Фенербахче був найближчим до банкрутства клубом серед усіх у Туреччині. Існував фінансовий фейрплей, і наш маневреність була обмежена.

Сьогодні ж Фенербахче перебуває у доброму становищі як на інституційному, так і на фінансовому рівні", — заявив турецький функціонер.

У заключних турах Фенербахче зіграють проти Башакшехіра, Еюпспора, Хатайспора та Коньяспора.