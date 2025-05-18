Туреччина

Для стамбульського клубу це 26-й подібний титул.

У Туреччині завершилися всі вирішальні матчі 34-го туру Суперліги-2024/25.

Галатасарай на власному полі впорався з Кайсеріспором (3:0) і достроково став чемпіоном країни. За два тури до кінця поточної кампанії турніру "жовто-червоні" випереджають Фенербахче на вісім очок, що математично унеможливлює втрату ними першої сходинки.

Зазначимо, що Галатасарай став чемпіоном Туреччини втретє поспіль. Загалом на рахунку стамбульського клубу 26 подібних титулів.

Фенербахче тим часом став першою командою, яка 30 разів фінішувала на другій сходинці турнірної таблиці (по 19 разів це сталося з Галатасараєм і Бешикташем). Нагадаємо, що "жовто-сині" святкували звитяги в чемпіонаті 28 разів.

Раніше підопічні Окана Бурука також виграли Кубок Туреччини-2024/25, розгромивши у фінальному матчі Трабзонспор із двома українцями.