Фатіх Кулаксіз висловився про майбутнє турецького фахівця, який може очолити "гірників".
Арда Туран, Getty Images
20 травня 2025, 00:22
Напередодні авторитетне іспанське видання Marca повідомило, що керманич Еюпспора Арда Туран стане новим головним тренером донецького Шахтаря. За інформацією джерела, 38-річний фахівець уже погодився очолити український клуб після завершення сезону у турецькій Суперлізі.
На тлі новин про можливий переїзд Турана до України, віцепрезидент Еюпспора Фатіх Кулаксіз підтвердив, що інтерес до наставника справді є — і не лише з боку українського гранда.
"Інтерес до Арди Турана проявив не тільки донецький Шахтар, а й кілька провідних клубів Європи. Коли ми домовилися з Ардою 2,5 роки тому, що він тренуватиме клуб, Еюпспор повинен був підготувати середовище, в якому наш тренер міг би розвиватися і приносити користь команді, а також проявити себе на початку своєї тренерської кар'єри з досвідом, який він отримав в Європі у новій структурі. У нас була домовленість на цьому етапі.
Ми сказали, що будемо сприяти йому, якщо через два-три роки він отримає серйозну пропозицію з Європи, оскільки вважаємо його гідним хороших клубів. Після цього матчу (проти Антальяспора) ми приймемо рішення щодо майбутнього Арди.
Якщо він піде, ми будемо стежити за його досягненнями і пишатися ним. Якщо залишиться, то ми сплануємо новий сезон найкращим чином і побудуємо команду, яка буде боротися на тому ж рівні", — цитує слова Кулаксіза Fotospor.
Водночас сам Арда Туран поки уникає підтверджень щодо роботи в Шахтарі, зазначаючи, що зосереджений на роботі в Туреччині. Фахівець додав, що після завершення чемпіонату розгляне своє майбутнє, не виключаючи жодного варіанту.