Туреччина

Фатіх Кулаксіз висловився про майбутнє турецького фахівця, який може очолити "гірників".

Напередодні авторитетне іспанське видання Marca повідомило, що керманич Еюпспора Арда Туран стане новим головним тренером донецького Шахтаря. За інформацією джерела, 38-річний фахівець уже погодився очолити український клуб після завершення сезону у турецькій Суперлізі.

На тлі новин про можливий переїзд Турана до України, віцепрезидент Еюпспора Фатіх Кулаксіз підтвердив, що інтерес до наставника справді є — і не лише з боку українського гранда.

"Інтерес до Арди Турана проявив не тільки донецький Шахтар, а й кілька провідних клубів Європи. Коли ми домовилися з Ардою 2,5 роки тому, що він тренуватиме клуб, Еюпспор повинен був підготувати середовище, в якому наш тренер міг би розвиватися і приносити користь команді, а також проявити себе на початку своєї тренерської кар'єри з досвідом, який він отримав в Європі у новій структурі. У нас була домовленість на цьому етапі.

Ми сказали, що будемо сприяти йому, якщо через два-три роки він отримає серйозну пропозицію з Європи, оскільки вважаємо його гідним хороших клубів. Після цього матчу (проти Антальяспора) ми приймемо рішення щодо майбутнього Арди.

Якщо він піде, ми будемо стежити за його досягненнями і пишатися ним. Якщо залишиться, то ми сплануємо новий сезон найкращим чином і побудуємо команду, яка буде боротися на тому ж рівні", — цитує слова Кулаксіза Fotospor.

Водночас сам Арда Туран поки уникає підтверджень щодо роботи в Шахтарі, зазначаючи, що зосереджений на роботі в Туреччині. Фахівець додав, що після завершення чемпіонату розгляне своє майбутнє, не виключаючи жодного варіанту.