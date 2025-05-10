Україна

Легендарний турок переїздить до України.

Головний тренер турецького Еюпспора Арда Туран очолить донецький Шахтар. Про це повідомляє іспанська Marca.

За інформацією джерела, 38-річний турок вже погодився стати новим головним тренером "гірників". Він очолить українську команду відразу по завершенню сезону у турецькій Суперлізі.

Під керівництвом Арди Турана Еюпспор вийшов у елітарний дивізіон Туреччини минулого сезону і зараз посідає 6-те місце в турнірній таблиці Суперліги, відстаючи від третього Бешикаташа на п'ять очок.

Раніше президент Еюпспора підтвердив, що Шахтар веде переговори з Тураном.