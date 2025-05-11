Турецький тренер не заперечує можливості змін у майбутньому, однак наголошує на відданості нинішньому клубу та планах на новий сезон.
Арда Туран, getty images
11 травня 2025, 13:39
Головний тренер турецького Еюпспора Арда Туран прокоментував чутки про потенційне призначення на посаду наставника донецького Шахтаря. Інформацію про зацікавленість українського клубу активно поширюють ЗМІ, однак сам фахівець закликає не поспішати з висновками.
"Як і ви, я бачу та читаю все у пресі. Прямо зараз я треную Еюпспор та намагаюсь підготувати план дій команди на наступний сезон", – заявив Туран в інтерв’ю beIN Sports.
За словами турецького наставника, він щасливий у своєму нинішньому клубі, де існує довірлива та "сімейна" атмосфера. Водночас Туран не виключає обговорення майбутнього після завершення сезону.
"Коли сезон завершиться, ми сядемо разом і все обговоримо. Я щасливий в Еюпспорі, але подивимось, що відбудеться влітку", – підсумував тренер.
Під керівництвом Арди Турана Еюпспор вийшов у елітарний дивізіон Туреччини минулого сезону і зараз посідає 6-те місце в турнірній таблиці Суперліги, відстаючи від третього Бешикташа на п'ять очок.
Раніше президент Еюпспора підтвердив, що Шахтар веде переговори з Тураном.