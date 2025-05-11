Україна

Турецький тренер не заперечує можливості змін у майбутньому, однак наголошує на відданості нинішньому клубу та планах на новий сезон.

Головний тренер турецького Еюпспора Арда Туран прокоментував чутки про потенційне призначення на посаду наставника донецького Шахтаря. Інформацію про зацікавленість українського клубу активно поширюють ЗМІ, однак сам фахівець закликає не поспішати з висновками.

"Як і ви, я бачу та читаю все у пресі. Прямо зараз я треную Еюпспор та намагаюсь підготувати план дій команди на наступний сезон", – заявив Туран в інтерв’ю beIN Sports.

За словами турецького наставника, він щасливий у своєму нинішньому клубі, де існує довірлива та "сімейна" атмосфера. Водночас Туран не виключає обговорення майбутнього після завершення сезону.

"Коли сезон завершиться, ми сядемо разом і все обговоримо. Я щасливий в Еюпспорі, але подивимось, що відбудеться влітку", – підсумував тренер.

Під керівництвом Арди Турана Еюпспор вийшов у елітарний дивізіон Туреччини минулого сезону і зараз посідає 6-те місце в турнірній таблиці Суперліги, відстаючи від третього Бешикташа на п'ять очок.

Раніше президент Еюпспора підтвердив, що Шахтар веде переговори з Тураном.