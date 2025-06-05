Туреччина

Влахович може продовжити кар’єру в Туреччині.

Нападник Ювентуса Душан Влахович може продовжити кар’єру в чемпіонаті Туреччини. За інформацією видання Sporx, 25-річний серб розглядається Фенербахче як заміна Едіну Джеко, який покинув команду після завершення сезону.

Президент турецького клубу Алі Коч уже провів зустріч із генеральним директором Ювентуса Дам’єном Комоллі, де обговорювалися параметри можливого трансферу. Найближчим часом Коч планує особисто поспілкуватися з президентом туринців Джанлукою Ферреро.

Ювентус оцінює Влаховича в 35 мільйонів євро, але Фенербахче сподівається знизити вартість потенційної угоди.

Раніше Вейга покинув Ювентус.