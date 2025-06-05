Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника лондонського Челсі Ренату Вейги.

Керівництво туринського клубу вирішило не активувати опцію викупу 21-річного португальця.

Раніше була інформація, що "сині" просили за футболіста близько 30 мільйонів євро – у підсумку клуби домовитися не змогли.

Минулого сезону Вейга провів 33 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.