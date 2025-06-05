Клуби не змогли погодити повноцінний трансфер гравця.
Ренату Вейга, ФК Ювентус
05 червня 2025, 18:21
Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника лондонського Челсі Ренату Вейги.
Керівництво туринського клубу вирішило не активувати опцію викупу 21-річного португальця.
Раніше була інформація, що "сині" просили за футболіста близько 30 мільйонів євро – у підсумку клуби домовитися не змогли.
Минулого сезону Вейга провів 33 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.