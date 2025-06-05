Італія

Клуби не змогли погодити повноцінний трансфер гравця.

Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника лондонського Челсі Ренату Вейги.

Керівництво туринського клубу вирішило не активувати опцію викупу 21-річного португальця.

Раніше була інформація, що "сині" просили за футболіста близько 30 мільйонів євро – у підсумку клуби домовитися не змогли.

Минулого сезону Вейга провів 33 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.