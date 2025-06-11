Туреччина

Турецький гранд прагне зберегти нападника Наполі у своєму складі й працює над трансфером.

Галатасарай активно працює над підписанням Віктора Осімгена та планує найближчим часом надіслати офіційну трансферну пропозицію до Наполі. Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Нігерійський нападник вважається одним із пріоритетних цілей турецького клубу на це літо.

Відомо, що Осімген провів продуктивний минулий сезон у Галатасараї на правах оренди, і тепер клуб прагне закріпити його перехід уже на постійній основі.

Контракт Осімгена з Наполі чинний до літа 2026 року, при цьому в угоді передбачена клаусула у розмірі 70 млн євро.

Нагадаємо, раніше нігерійський форвард відмовився від чималої пропозиції з Саудівської Аравії.