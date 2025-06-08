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Нова трансферна сага з нігерійською зіркою в головній ролі набирає обертів.

Орендований Галатасараєм центральний нападник Наполі Віктор Осімген відхилив пропозицію Аль-Хіляля, передає журналіст Бен Джейкобс.

Повідомляється, що переліт і медогляд 26-річного нігерійця вже були заплановані клубом з Ер-Ріяда, щоб встигнути придбати його до початку Клубного чемпіонату світу. Неаполітанський клуб мав отримати за гравця 75 млн євро.

Йшлося про чотирирічний контракт для Осімгена, у рамках якого він міг розраховувати на 35 млн євро за сезон. За даними Джейкобса, Аль-Хіляль навряд чи запропонує центрфорварду ще кращі умови перебування в клубі, хоча зустрічі для обговорення можливих виходів із ситуації тривають.

Представники гранда чемпіонату Саудівської Аравії зараз вирішують, чи робити пропозицію стосовно іншого виконавця. Клуб з Ер-Ріяда хоче оформити значний трансфер до 10 червня.

Контракт Віктора з Наполі розраховано до кінця червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що він може залишитися в Галатасараї.

На рахунку Осімгена 37 голів і вісім асистів у 41-му матчі всіх турнірів сезону-2024/25. Він допоміг стамбульському клубу кваліфікуватися до основного етапу наступного розіграшу Ліги чемпіонів через перемогу в чемпіонаті Туреччини, а також виграв із ним Кубок країни.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай визначився з потенційним наступником Дріса Мертенса.