Туреччина

Зірковий німець продовжить виступи в турецькій Суперлізі.

Німецький вінгер Лерой Сане заявив, що переходить в стан чемпіона Туреччини — стамбульський Галатасарай. Його слова наводить офіційний сайт "орлів".

"Атмосфера мене дуже вразила. На стадіоні була дуже галаслива обстановка. Звичайно, це справило значний вплив на моє рішення. Я з нетерпінням чекаю своєї першої гри перед вболівальниками Галатасарая.

Звичайно, у мене було багато пропозицій, але Галатасарай справив на мене найприємніше враження. І атмосфера, і велич клубу, їхнє бажання отримати мене дуже вплинули на моє рішення. Тому я з впевненістю прийняв рішення перейти в Галатасарай.

Я хотів би подякувати нашому президенту Дурсуну Озбеку, головному тренеру Окану Буруку та пану Абдуллаху Кавукджу (генеральний директор Галатасарая — прим.) за те, що привезли мене сюди та проявили до мене інтерес", — сказав Сане.

Зазначимо, що офіційного оголошення щодо підписання Сане Галатасарай ще не робив. Наразі 29-річний німець перебуває в Стамбулі та веде перемовини з керівництвом "орлів".