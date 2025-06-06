Німеччина

Турецький клуб веде переговори з двома зірками, ситуація із трансферами залишається відкритою.

Галатасарай зробив контрактні пропозиції вінгеру Баварії Лерою Сане та нападнику Наполі Віктору Осімгену, який минулий сезон провів за турецький клуб в оренді. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори з обома гравцями тривають. Ситуація із Сане залишається відкритою — він може залишити Баварію на правах вільного агента цього літа, тоді як Осімген досі не прийняв велику пропозицію від Аль-Хіляля, що також претендує на футболіста.

Галатасарай активно працює на трансферному ринку й має намір серйозно підсилити склад перед стартом нового сезону.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль запропонував за Осімгена 70 млн євро, тоді як на Лероя Сане також претендує лондонський Арсенал.