Туреччина

Інтерес до німця виявляє Галатасарай.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган може змінити англійський чемпіонат на турецьку Суперлігу. Про це через соціальні мережі повідомляє інсайдер Ягиз Сабунджуоглу.

Як повідомляє джерело, в підписанні 34-річного хавбека зацікавлений Галатасарай. Сторони ведуть переговори щодо потенційного трансферу. Гюндоган, у свою чергу, не проти поповнити ряди турецького колективу.

Ілкай пов'язаний контрактними зобов'язаннями з "містянами" до середини 2026 року. Його ринкова вартість – п'ять мільйонів євро.

У минулому сезоні півзахисник провів 50 матчів, забив три м'ячі і віддав сім асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті близький до купівлі вундеркінда Русенборгу.