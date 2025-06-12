Англія

"Містяни" продовжують працювати на трансферному ринку.

Англійський Манчестер Сіті знаходиться за крок від оформлення трансферу юного півзахисника тронгеймського Русенборгу Сверре Нюпана. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "містян" вже домовилося про перехід 18-річного норвежця з "маленькими тролями" за рекордну для норвезького футболу суму, яка тим не менш не розголошується.

Зазначається, що англійському клубу ще потрібно узгодити умови особистого контракту з Нюпаном, перед тим, як оголосити офіційно про цей трансфер.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 31 грудня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Сверре Нюпан відіграв за Русенборг десять матчів та забив один гол.