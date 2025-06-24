Туреччина

28-річний футболіст може продовжити кар'єру в Туреччині.

Бразильський форвард Рішарлісон, правами на якого володіє лондонський Тоттенгем, має варіант працевлаштування в турецькій Суперлізі.

За інформацією Teamtalk, у підписанні 28-річного нападника зацікавлений стамбульський Галатасарай. Згідно з оцінкою експертів порталу Transfermarkt, ринкова вартість бразильця оцінюється в 20 мільйонів євро.

Трудовий договір гравця зі "шпорами" розрахований до кінця червня 2027 року.

У минулому сезоні англійської прем'єр-ліги Рішарлісон провів 15 поєдинків за лондонську команду. Форвард записав на свій рахунок чотири забиті м'ячі і одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем виявляє інтерес до Езе.