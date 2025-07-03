Туреччина

Швейцарець знаходиться у списку потенційних новачків Гала, але переговорів поки не було.

Галатасарай вивчає можливість підписання нового воротаря, і одним із кандидатів є Янн Зоммер із міланського Інтера. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Швейцарський голкіпер Інтера перебуває у шортлисті потенційних новачків стамбульського гранда, проте наразі ні з самим футболістом, ні з італійським клубом перемовини не проводилися. У клубі розглядають кілька варіантів, тож ім’я 36-річного Зоммера — лише одне з можливих.

Нагадаємо, Янн Зоммер став гравцем Інтера у 2023 році, перейшовши з Баварії. У сезоні-2024/25 він провів 53 матчі у всіх турнірах, пропустив 55 голів та 22 рази відстояв "на нуль".

Зазначимо, що Галатасарай також розглядав варіант із підписанням Андрія Луніна із мадридського Реала, але, схоже, українець відхилив варіант із можливим продовженням кар'єри у Туреччині.