Українець може переїхати до Стамбулу.
Андрій Лунін, getty images
18 травня 2025, 11:51
Стамбульські Фенербахче та Галатасарай мають намір влітку придбати воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. Про це повідомляє турецьке видання Takvim.
За інформацією джерела, 26-річний українець розглядає відхід із Реала через малу кількість ігрового часу та ймовірного продовження контракту "вершкових" з Тібо Куртуа.
Зазначається, що не дивлячись на зацікавленість до Луніна з боку багатьох європейських клубів, фаворитами на підписання голкіпера є два турецьких гранди. Керівництво Фенербахче вже контактує з агентом футболіста Жорже Мендешем. Переговори з Реалом "канарки" збираються розпочати найближчими днями.
Чинна трудова угода гравця з "бланкос" розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Цього сезону Лунін провів 12 матчів, з яких чотири "на нуль" при 19 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у сферу інтересів Атлетіко.