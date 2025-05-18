Туреччина

Українець може переїхати до Стамбулу.

Стамбульські Фенербахче та Галатасарай мають намір влітку придбати воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. Про це повідомляє турецьке видання Takvim.

За інформацією джерела, 26-річний українець розглядає відхід із Реала через малу кількість ігрового часу та ймовірного продовження контракту "вершкових" з Тібо Куртуа.

Зазначається, що не дивлячись на зацікавленість до Луніна з боку багатьох європейських клубів, фаворитами на підписання голкіпера є два турецьких гранди. Керівництво Фенербахче вже контактує з агентом футболіста Жорже Мендешем. Переговори з Реалом "канарки" збираються розпочати найближчими днями.

Чинна трудова угода гравця з "бланкос" розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Лунін провів 12 матчів, з яких чотири "на нуль" при 19 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у сферу інтересів Атлетіко.