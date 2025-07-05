Туреччина

Багатогранна Туреччина.

Вінгер саудівського Аль-Ахлі Аллан Сен-Максімен пригадав виступи на правах оренди за стамбульський Фенербахче. Його слова наводить Reddit.

"Моурінью зробив все, що було в його силах, щоб виграти чемпіонат. Я приїхав туди, щоб виграти Суперлігу.

Але навколо клубу занадто багато всього незрозумілого, проблемних речей. Якщо навести приклад, то справа дійшла до того, що мені навіть намагалися дати допінг", — заявив 28-річний француз.

Минулого сезону Фенербахче посів друге місце в турнірній таблиці турецької Суперліги, набравши 84 пункти після 36 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Моурінью веде переговори з Асенсіо щодо переходу до Фенербахче.