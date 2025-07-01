Туреччина

Турецький гранд зробив перший крок у боротьбі за атакувального хавбека ПСЖ.

Фенербахче активно працює над посиленням атакувальної лінії та зацікавлений у трансфері іспанського півзахисника Марко Асенсіо, який належить Парі Сен-Жермен.

За інформацією журналіста Серчана Хамзаоглу, стамбульський клуб зробив ПСЖ усне звернення щодо потенційного трансферу 29-річного гравця та дізнався деталі фінансових очікувань як клубу, так і самого футболіста.

Крім того, за словами Ягиза Сабунджуоглу, головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью вже провів особисту розмову з Асенсіо, намагаючись переконати його приєднатися до турецького клубу.

Минулого сезону іспанець виступав на правах оренди за Астон Віллу, а його чинний контракт із ПСЖ діє до літа 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Астон Вілла хоче оформити повноцінний трансфер Асенсіо.