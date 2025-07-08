Туреччина

29-річний футболіст може продовжити кар'єру в Туреччині.

Фенербахче налаштований серйозно посилити склад, щоб конкурувати з Галатасараєм за титул чемпіона Туреччини.

Як повідомляє Hurriyet, "канаркам" цікавий вінгер Баварії Кінгслі Коман. На трансфер цього футболіста наполягає головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью.

Спочатку йшлося про оренду, але повноцінний трансфер теж розглядається. Він може коштувати до 40 мільйонів євро. Відзначається, що Баварія буде готова продати 29-річного Комана при надходженні хорошої пропозиції.

Нагадаємо, що днями склад Фенербахче поповнив Джон Дуран – "канарки" орендували колумбійця у Ан-Насра.