Туреччина

Склад стамбульського клубу бомбардир поповнив на правах оренди.

Центральний нападник Джон Дуран тимчасово залишив Ан-Наср заради Фенербахче, передає офіційний сайт турецького гранда.

Клубну прописку 21-річний колумбієць змінив на правах оренди до кінця червня 2026-го. Його контракт із клубом з Ер-Ріяда втрачає чинність влітку 2030 року.

За даними журналіста Фабріціо Романо, зарплату гравця покриватиме Фенербахче.

Дуран перебрався до Ан-Насра в січні 2025-го. Астон Вілла отримала за нього 77 млн євро, тоді як ще 15 можуть надійти в якості бонусів.

Джон відзначився 12-ма голами у 18-ти матчах за клуб з Ер-Ріяда в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче зацікавився півзахисником Тоттенгема.