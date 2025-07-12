Туреччина

Німецький форвард підписав контракт за схемою 2+1 після результативного сезону в складі Гамбурга.

Істанбул Башакшехір оголосив про підписання нападника Деві Зельке, який став найкращим бомбардиром Другої Бундесліги за підсумками минулого сезону.

30-річний німецький футболіст приєднався до турецького клубу як вільний агент, уклавши контракт за схемою 2+1. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Попереднім клубом Зельке був Гамбург, який він залишив після завершення своєї угоди. Минулого сезону форвард провів 33 матчі в усіх турнірах, забив 23 м’ячі та став одним із ключових гравців на шляху клубу до повернення в Бундеслігу.

У Башакшехірі покладають великі надії на досвідченого нападника, який раніше захищав кольори Герти, Вердера та РБ Лейпциг. Раніше стамбульський клуб також підписав Ельдора Шомуродова.