Узбецький форвард покинув Рому та продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
Шомуродов, Рома
11 липня 2025, 09:25
Нападник Роми Ельдор Шомуродов офіційно перейшов до турецького Істанбул Башакшехір на умовах оренди.
Орендна угода розрахована до літа 2026 року, а її вартість становить три мільйони євро. Турецький клуб також отримав опцію викупу гравця за 2,7 мільйона євро.
Минулого сезону Шомуродов провів 37 матчів, у яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.
Раніше Бока Хуніорс оголосив про перехід Паредеса з Роми.