Італія

Узбецький форвард покинув Рому та продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Нападник Роми Ельдор Шомуродов офіційно перейшов до турецького Істанбул Башакшехір на умовах оренди.

Орендна угода розрахована до літа 2026 року, а її вартість становить три мільйони євро. Турецький клуб також отримав опцію викупу гравця за 2,7 мільйона євро.

Минулого сезону Шомуродов провів 37 матчів, у яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше Бока Хуніорс оголосив про перехід Паредеса з Роми.