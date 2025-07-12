Туреччина

Турок залишить Бенфіку після двох років у клубі.

Центральний півзахисник Бенфіки Оркун Кекчю близький до підписання контракту з Бешикташем.

Трансфер 24-річного турка перебуває на фінальній стадії. Йдеться по оренду до кінця сезону-2025/26 із зобов'язанням викупити виконавця.

За даними журналіста Фабріціо Романо, Бенфіка отримає за Кекчю 25+5 млн євро. Його колега Ніколо Скіра раніше стверджував, що контракт Оркуна з Бешикташем буде розраховано до кінця червня 2029 року.

Півзахисник перебрався до лісабонського клубу в липні 2023-го. Тоді Феєнорд отримав за нього майже 30 млн. З "орлами" турок виграв Суперкубок Португалії і Кубок португальської ліги. На його рахунку 19 голів і 22 асисти в 98-ми матчах за Бенфіку в усіх турнірах.

Нагадаємо, саме з Бешикташем у другому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26 зустрінеться Шахтар, якщо подолає Ільвес (перший матч — 6:0).