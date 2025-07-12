Туреччина

Арчі Браун перебрався до стамбульського клубу.

Лівий захисник Арчі Браун залишив Гент заради Фенербахче, передає офіційний сайт "жовто-синіх".

Контракт із 23-річним англійцем розраховано за схемою "3+1". За даними журналіста Ніколо Скіри, стамбульський клуб виклав за гравця 8.5 млн євро.

Браун представляв Гент із серпня 2023 року. Тоді Лозанна-Спорт отримала за нього 4 млн. На рахунку Арчі три гола й десять асистів у 87-ми матчах за бельгійський клуб у всіх турнірах.

Фланговий захисник був готовий приєднатися до Мілана, але президент Фенербахче Алі Коч переконав його поповнити склад "жовто-синіх".

Раніше повідомлялося, що гранд чемпіонату Туреччини хоче посилитися нападником лондонського Арсеналу.