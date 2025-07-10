Англія

Турецький гранд готовий викласти 20 мільйонів євро за вінгера Арсенала, який провів потужний сезон в АПЛ.

Леандро Троссар може стати наступним гучним трансфером Фенербахче цього літа. За повідомленнями турецьких ЗМІ, головний тренер команди Жозе Моурінью особисто наполягає на запрошенні бельгійського вінгера з Арсеналу.

30-річний футболіст має контракт із лондонським клубом до літа 2026 року, але "каноніри" не проти розставання з гравцем, бажаючи заробити щонайменше 20 мільйонів євро на трансфері.

Минулого сезону Троссар провів 56 матчів у всіх турнірах, забивши десять голів і зробивши ще десять результативних передач. Його універсальність та стабільна гра викликали інтерес з боку багатьох клубів, але наразі саме Фенербахче виглядає фаворитом у боротьбі за підпис.

Раніше повідомлялось, що Троссар близький до продовження контракту з Арсеналом.