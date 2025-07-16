Туреччина

Наполегливості турецького клубу залишається лише позаздрити.

Нігерійський нападник італійського Наполі Віктор Осімген минулий сезон провів у оренді в складі турецького Галатасараю.

Цього ж літа 26-річний виконавець мав би повернутись до Італії, але свого майбутнього в "Партенопеї" за рік до завершення контракту не бачить узагалі.

Але й неаполітанці свого так просто не віддадуть — сума в 75 млн євро стала ключовим фактором для того, щоб клуб відпустив футболіста.

Галатасарай готовий платити такі кошти за повноцінний трансфер, але не одним платежем.

Суть останніх перемовин поміж клубами полягає виключно в тому, яку суму "леви" зможуть сплатити одразу, а на яку Наполі доведеться чекати ще певний час.

При цьому варіант із 40 + 35 млн євро італійців не влаштував.

Не проблема — Галатасарай запропонував інший підхід: 50 млн євро Наполі отримає одразу, і ще 25 млн євро впродовж року з моменту трансферу.

Минулого сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай на правах оренди 41 матч, забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.