Італія

Ще один офіційний крок турецького клубу на шляху до трансферу нігерійця — рішення тепер за Наполі.

Галатасарай не полишає спроб підписати на постійній основі зіркового форварда Віктора Осімгена, права на якого належать Наполі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, турецький клуб подав нову офіційну пропозицію — 75 мільйонів євро. З них 40 млн стамбульці готові сплатити одразу, а решта 35 млн — у вигляді поетапних виплат.

Ключовим елементом угоди залишаються банківські гарантії, яких вимагає італійський клуб.

Попередню пропозицію в розмірі 70 мільйонів євро Наполі відхилив. Новий формат із авансовим платежем може виявитися переконливішим, утім остаточне рішення залишається за неаполітанцями.

Минулого сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай на правах оренди 41 матч, забив 37 голів та віддав 8 результативних передач. Раніше повідомлялося, що 26-річний нігерієць відмовився від двох пропозицій з Саудівської Аравії.