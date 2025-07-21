Туреччина

Попри узгоджений 4-річний контракт і запланований медогляд, хавбек Атлетіко відмовився від трансферу через сімейне рішення.

Центральний півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес не перейде до турецького Трабзонспора.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, хоча сторони узгодили чотирирічний контракт і 30-річний футболіст мав вилетіти до Туреччини для проходження медичного огляду, гравець змінив своє рішення після консультацій із родиною. Переговори зупинено.

Раніше з’являлася інформація, що Ньїгес може достроково розірвати контракт з Атлетіко, чинний до наступного літа, але тепер ситуація навколо його майбутнього знову відкрита.

Минулу кампанію Сауль провів в оренді в Севільї, де встиг записати до свого активу 1 гол і 6 асистів у 26 матчах.