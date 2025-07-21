Стамбульський Галатасарай може придбати центрального захисника італійського Мілана Страхиню Павловича. Про це повідомляє турецький журналіст Каган Дурсун.

За інформацією джерела, керівництво чинних чемпіонів Туреччини знаходиться в пошуку центрального захисника за межами країни.

Зазначається, що 24-річний серб розглядається "орлами", як пріоритетний варіант для підсилення центру захисту. Якщо Павлович погодиться на перехід до Галатасараю, турецький клуб миттєво вийде на Мілан з офіційною пропозицією.

Чинна трудова угода гравця з "россонері" розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Страхиня Павлович відіграв за Мілан 35 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.