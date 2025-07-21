Туреччина

Турецький гранд може посилити склад сербським центрбеком.

Стамбульський Галатасарай може придбати центрального захисника італійського Мілана Страхиню Павловича. Про це повідомляє турецький журналіст Каган Дурсун.

За інформацією джерела, керівництво чинних чемпіонів Туреччини знаходиться в пошуку центрального захисника за межами країни.

Зазначається, що 24-річний серб розглядається "орлами", як пріоритетний варіант для підсилення центру захисту. Якщо Павлович погодиться на перехід до Галатасараю, турецький клуб миттєво вийде на Мілан з офіційною пропозицією.

Чинна трудова угода гравця з "россонері" розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Страхиня Павлович відіграв за Мілан 35 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.