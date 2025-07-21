Італія

23-річний німець наполегливо працює в передсезонці, щоб переконати тренерів зберегти його у складі россонері.

Центральний захисник Мілана Малік Тіав відмовився від варіантів зміни клубу цього літа, попри наявність пропозицій від Крістал Пелес та Комо.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 23-річний футболіст твердо налаштований залишитися в складі россонері та провести повноцінну передсезонну підготовку.

Тіав активно працює на тренуваннях, намагаючись продемонструвати свій потенціал і переконати керівництво та новий тренерський штаб, що заслуговує залишитися в клубі. Попри інтерес із боку Англії та Італії, гравець не розглядає можливість відходу в літнє трансферне вікно.

Німецький оборонець, який приєднався до Мілана у 2022 році з Шальке, вже провів понад 40 матчів за італійський клуб. Минулого сезону Малік Тіав відіграв за Мілан 31 матч, забив один гол та віддав одну результативну передачу.