Туреччина

Керманич Фенербахче в притаманному стилі прокоментував успіхи колишнього клубу.

Португальський головний тренер турецького Фенербахче Жозе Моурінью в останньому інтерв’ю висловився з приводу Клубного чемпіонату світу-2025, який нещодавно завершився в США, а також розповів про своїх фаворитів у боротьбі за Золотий м’яч та звання найкращої команди сезону.

"Золотий м'яч має виграти той, хто його вже вигравав — таке моє бачення. Футбол, як би ми всі сьогодні не хотіли зробити гравця особливим, тренера особливим, для мене це все одно історія про команду. І будь-який індивідуальний трофей для мене завжди повинен мати безпосередній зв'язок із титулами.

Гаразд, цей Клубний чемпіонат світу виділив хлопця, який також провів чудовий сезон у Челсі, Коула Палмера. Але цей чемпіонат, аж до півфіналу, нагадував мені історію щоразу, коли я їздив до США на передсезонні турне з Реалом чи з Інтером, він нагадував мені ті ігри, які ми там грали.

Тому я думаю, що цей титул чемпіона світу важливий лише для Челсі, який збирається продати багато футболок з цією спеціальною емблемою переможців.

Тож, я вважаю, що ПСЖ є головним переможцем минулого сезону. Не завдяки тому, що вони зробили всередині країни, бо вони завжди перемагають усередині країни. Але перемога в Лізі чемпіонів і те, як вони це зробили, особливо з думкою про втрату свого найкращого гравця... нагадує мені, коли я перемагав в Інтері, коли Ібрагімович пішов до Барселони.

Тож Вітінья та Нуну Мендеш — мої фаворити в боротьбі за Золотий м’яч.

Я також вважаю, що ПСЖ – найкраща команда сезону, а їхні португальські гравці... Гонсалу Рамуш грав менше, попри те, що часто був вирішальним. Мені подобаються всі вони, тому я не можу виокремити одного з-поміж інших.

Єдине, що я б сказав, це те, що в голосуванні фаворитами знову буде невелика група хороших півзахисників, а тепер — і захисник.

Я б хотів, щоб один із них переміг, звичайно, але тоді Жорже Мендеш розізлиться на мене, бо він вважає, що тільки Ямал, який є його гравцем, повинен завжди перемагати", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що раніше Моурінью пообіцяв із часом повернутись до португальського Порту.