Туреччина

Бразилець відправляється в оренду до 2026 року з опцією викупу за 10 млн євро.

Бразильський правий захисник Емерсон Роял залишає Мілан і продовжить кар’єру в Туреччині. Перехід гравця до Бешикташа вже погоджено – сторони узгодили всі деталі угоди.

Згідно з інформацією від авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, Мілан віддасть Емерсона Рояла в оренду до червня 2026 року з правом викупу за 10 мільйонів євро. Турецький клуб уже надіслав офіційну пропозицію та працює над фіналізацією переходу.

Минулого сезону 26-річний бразилець провів 17 матчів у Серії А та ще 9 поєдинків у інших турнірах, допомігши "россонері" виграти Суперкубок Італії. Для Емерсона це був дебютний сезон за Мілан після трансферу з Тоттенгема, але через нестачу стабільної ігрової практики клуб вирішив відпустити його.

Очікується, що Бешикташ заплатить за оренду близько 1 мільйона євро, а в разі успішного виступу футболіста скористається опцією викупу.