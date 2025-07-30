Туреччина

Сьогодні українець розпочне тренування разом із командою.

Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков сьогодні приступив до тренувань після відновлення від травми. Про це повідомляє A Spor.

Нагадаємо, 28-річний українець пошкодив коліно в одному зі спарингів, після чого достроково залишив поле.

За інформацією джерела, сьогодні, 30 липня, Зубков повернеться до тренувань разом із командою, але головний тренер Фатіх Текке не має наміру форсувати його повернення.

Очікується, що Олександр буде повністю готовий до старту нового сезону, який розпочнеться 11 серпня.

Минулого сезону Зубков провів 41 матч, у яких забив 15 голів та віддав десять гольових передач.