Нелсон Семеду, пресслужба ФК Фенербахче
31 липня 2025, 23:50
Фенербахче оголосив про підписання контракту з досвідченим португальським захисником Нелсоном Семеду. 31-річний гравець збірної Португалії уклав дворічну угоду з клубом.
Семеду прибув до Стамбула пізно ввечері 30 липня, де його зустріли представники клубу. Після проходження всіх формальностей він офіційно став гравцем "жовто-синіх".
Останнім клубом захисника був англійський Вулвергемптон, за який він провів 34 матчі у Прем’єр-лізі минулого сезону, відзначившись 4 асистами. До цього Семеду виступав за Барселону та Бенфіку, здобувши чималий досвід у Лізі чемпіонів та боротьбі за національні трофеї.
За даними Transfermarkt, трансферна вартість португальця становить 6,7 млн євро.
Нагадаємо, раніше інший турецький гранд також оголосив про підписання зіркового гравця.