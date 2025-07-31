Туреччина

Екс-захисник Барселони приєднався до турецького клубу на правах вільного агента

Фенербахче оголосив про підписання контракту з досвідченим португальським захисником Нелсоном Семеду. 31-річний гравець збірної Португалії уклав дворічну угоду з клубом.

Adidas’a binlerce kez teskkurler ya bu forma nedir ya böyle MÜ-KEM-MEL 🧿 @adidasfootball https://t.co/gYhtvFgVHX — K.Ç (@kaancevikk) July 31, 2025

Семеду прибув до Стамбула пізно ввечері 30 липня, де його зустріли представники клубу. Після проходження всіх формальностей він офіційно став гравцем "жовто-синіх".

Останнім клубом захисника був англійський Вулвергемптон, за який він провів 34 матчі у Прем’єр-лізі минулого сезону, відзначившись 4 асистами. До цього Семеду виступав за Барселону та Бенфіку, здобувши чималий досвід у Лізі чемпіонів та боротьбі за національні трофеї.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість португальця становить 6,7 млн євро.

Нагадаємо, раніше інший турецький гранд також оголосив про підписання зіркового гравця.