Туреччина

Стамбульці знайшли потенційного наступника свого нинішнього керманича.

Нурі Шахін очолює список претендентів на роль наступника Уле Гуннара Сульшера в Бешикташі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Шахтар — Бешикташ 2:0 Відео голів та огляд матчу 31.07.2025

Стамбульський клуб може попрощатися з 52-річним норвежцем після двох поразок від донецького Шахтаря в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА-2025/26 (загальний рахунок — 2:6). Шахін не має робочого місця із січня 2025 року.

Раніше Нурі очолював дортмундську Боруссію (27 матчів), але після чотирьох поспіль поразок у всіх турнірах його звільнили. Тепер 36-річний турок претендує на роль керманича Бешикташа.

Сульшер працює зі стамбульцями із січня 2025 року (24 матчі).

Наступного четверга, 7 серпня, "чорно-білі" гостюватимуть в ірландського Сент-Патрікс (третій раунд кваліфікації Ліги конференцій).