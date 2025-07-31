Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги Європи, що відбувся 31 липня 2025 року.
Шахтар - Бешикташ, Getty Images
31 липня 2025, 23:58
Донецький Шахтар у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи повторно обіграв турецький Бешикташ (2:0).
Команда Арди Турана відкрила рахунок на 12 хвилині поєдинку, коли у воротах "орлів" відзначився Кевін. Потім наприкінці першого тайму Кауан Еліас подвоїв перевагу "гірників".
Таким чином, Шахтар пройшов до третього раунду відбору Ліги Європи, де зіграє проти грецького Панатінаїкоса.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Бешикташ у рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26:
Шахтар — Бешикташ 2:0 (перший матч – 4:2)
Голи: Кевін, 12, Еліас, 45+2.
Шахтар: Різник — Вінісіус (Гочолеішвілі, 81), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон (Бондаренко, 57), Педріньйо да Сілва (Судаков, 64) — Аліссон, Еліас (Траоре, 64), Кевін (Невертон, 57).
Бешикташ: Гюнок — Свенссон, Пауліста, Удуохай, Топчу — Тікназ (Хаджіахметович, 46), Їлмаз (Бінгьол, 78) — Маріу (Уйсал, 87), Рафа, Мучі (Юрасек, 87) — Абрагам (Киличсой, 64).
Попередження: Педріньйо да Сілва, Очеретько, Вінісіус, Бондар, Аліссон — Тікназ, Пауліста, Топчу.