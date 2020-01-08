Лига Европы

Киевский клуб при этом провел больше всех матчей, чем любой другой клуб.

Киевское Динамо с начала 2010 года провело в Лиге Европы 70 поединков, за которые набрало 113 очков.

Этот показатель является пятым среди всех команд участниц турнира на данном временном отрезке. Лидирует в данном рейтинге Севилья, на счету которой 136 очков в 67 поединках, Вильярреал занимает второе место с 128 очками в 70 встречах.

Лучший показатель очков в среднем за матч среди команд ТОП-20 у мадридского Атлетико, который в 49 встречах набрал 105 очков.

Стоит отметить также и то, что Днепр занял 16-е место по количеству набранных очков.

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