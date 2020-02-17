УЕФА утвердил решение о внедрении системы видеоповторов на стадии плей-офф.
СИСТЕМА VAR, ФОТО GETTY IMAGES
17 февраля 2020, 19:53
Шахтер проведет оба поединка против португальской Бенфики в рамках 1/16 Лиги Европы "под присмотром" VAR.
УЕФА утвердил использование системы видеоповторов на стадии плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира, о чем сообщил официальный сайт организации.
Шахтер сыграет против Бенфики 20 февраля в Харькове, а ответный поединок проведет 27 февраля в Лиссабоне.
Матч, который состоится в ближайший четверг, начнется в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.