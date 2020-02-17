Лига Европы

УЕФА утвердил решение о внедрении системы видеоповторов на стадии плей-офф.

Шахтер проведет оба поединка против португальской Бенфики в рамках 1/16 Лиги Европы "под присмотром" VAR.

УЕФА утвердил использование системы видеоповторов на стадии плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира, о чем сообщил официальный сайт организации.

Шахтер сыграет против Бенфики 20 февраля в Харькове, а ответный поединок проведет 27 февраля в Лиссабоне.

Матч, который состоится в ближайший четверг, начнется в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.