Украина

Колос провел заключительные спарринги на сборах в Турции.

В субботу, 15 февраля, Колос завершил программу контрольных матчей на сборах, проведя два спарринга — сообщил официальный сайт клуба.

Сначала Колос без особых проблем разобрался с польским Подбескидзе, а вот бронзового призера чемпионата Беларуси, солигорский Шахтер, одолеть не удалось.

В воскресенье, 16 февраля, Колос вернется в Украину и продолжит подготовку к матчу 19-го тура первенства УПЛ против Александрии, который состоится 23 февраля.

Колос — Подбескидзе 2:0

Голы: Бондаренко, Кожушко.

Колос: Яшков (Ситало, 46) — Мораренко, Максименко, Парамонов, Черноморец — Задоя, Сенько, Сорокин, Волков — Вильхамссон (Кожушко, 46), Антюх (Бондаренко, 46).

Колос — Шахтер С 1:2

Голы: Смирный, 19 — Кендыш, 17, Диасамидзе, 37.

Колос: Волынец (Кучеренко, 65) — Ефремов, Гавриш, Петров (Парамонов, 46), Емец — Богданов (Задоя, 82), Ориховский, Смирный, Ильин (Вильхамссон, 30) — Морозко (Антюх, 78), Лысенко (Бондаренко, 30; Кожушко, 75).

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