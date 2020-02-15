Колос провел заключительные спарринги на сборах в Турции.
Фото ФК Колос
15 февраля 2020, 20:42
В субботу, 15 февраля, Колос завершил программу контрольных матчей на сборах, проведя два спарринга — сообщил официальный сайт клуба.
Сначала Колос без особых проблем разобрался с польским Подбескидзе, а вот бронзового призера чемпионата Беларуси, солигорский Шахтер, одолеть не удалось.
В воскресенье, 16 февраля, Колос вернется в Украину и продолжит подготовку к матчу 19-го тура первенства УПЛ против Александрии, который состоится 23 февраля.
Колос — Подбескидзе 2:0
Голы: Бондаренко, Кожушко.
Колос: Яшков (Ситало, 46) — Мораренко, Максименко, Парамонов, Черноморец — Задоя, Сенько, Сорокин, Волков — Вильхамссон (Кожушко, 46), Антюх (Бондаренко, 46).
Колос — Шахтер С 1:2
Голы: Смирный, 19 — Кендыш, 17, Диасамидзе, 37.
Колос: Волынец (Кучеренко, 65) — Ефремов, Гавриш, Петров (Парамонов, 46), Емец — Богданов (Задоя, 82), Ориховский, Смирный, Ильин (Вильхамссон, 30) — Морозко (Антюх, 78), Лысенко (Бондаренко, 30; Кожушко, 75).
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