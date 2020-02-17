Лига Европы

Спортивный директор Бенфики Руи Кошта — о предстоящем матче против Шахтера.

Португальский функционер вспомнил матч против Шахтера в 2007 году, в котором он принимал участие, а также оценил футболистов "горняков".

"Помню встречи 2007 года. Когда мы приехали в Донецк, было очень холодно. Переживали, что что-то в матче может пойти не так, ведь мы не привыкли к таким низким температурам".

"Плюс, мы встречались с очень сложным соперником в непростой для нас ситуации. Это было уже на закате моей спортивной карьеры, поэтому я хорошо запомнил матчи с Шахтером".

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"Тогда были две очень сильные команды. Примерно такая же ситуация и сейчас. Шахтер и Бенфика - две похожие по стилю команды, в составе которых очень много хороших игроков. И то, что мы сделали в Донецке, Шахтер сделал в Лиссабоне".

Руи Кошта оценил карьеру Фернандиньо, который ныне выступает в АПЛ.

"Я помню Фернандиньо, который сейчас капитан Манчестер Сити. Дарио Срна – для меня это был фантастический игрок, один из лучших правых защитников моего поколения. Разван Рац – левый защитник сборной Румынии".

"Помню Жадсона, тогда он был очень молодым, но я хорошо его запомнил. Андрей Пятов до сих пор защищает ворота Шахтера. И еще огромное количество хороших игроков".

"Сейчас у Шахтера также отличные футболисты. В этом плане наши команды похожи. Шахтер, как и Бенфика, выступает на больших европейских аренах. Сейчас мы говорим о Лиге Европы, но встречаются две команды уровня Лиги чемпионов", — сказал Руи Кошта.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер — Бенфика состоится в Харькове 20 февраля на ОСК Металлист. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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