Бразилец может сыграть за римлян в еврокубках.
Даниэль Фусато, Getty Images
18 февраля 2020, 15:20
Голкипер Даниэль Фусато попал в заявку Ромы на Лигу Европы накануне матчей с Гентом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Тренерский штаб римлян решил внести бразильского вратаря в заявку вместо травмированного Антонио Миранте. Итальянец продолжает восстанавливаться после травмы мениска и не поможет команде в ближайшее время.
Фусато присоединился к Роме летом 2018-го из Палмейраса за 500 тысяч евро, но не провел ни одного поединка в составе "джаллоросси".
Матч Рома – Гент в 1/16 финала Лиги Европы состоится в Риме в четверг, 20 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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