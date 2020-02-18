Лига Европы

Бразилец может сыграть за римлян в еврокубках.

Голкипер Даниэль Фусато попал в заявку Ромы на Лигу Европы накануне матчей с Гентом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Тренерский штаб римлян решил внести бразильского вратаря в заявку вместо травмированного Антонио Миранте. Итальянец продолжает восстанавливаться после травмы мениска и не поможет команде в ближайшее время.

Фусато присоединился к Роме летом 2018-го из Палмейраса за 500 тысяч евро, но не провел ни одного поединка в составе "джаллоросси".

Матч Рома – Гент в 1/16 финала Лиги Европы состоится в Риме в четверг, 20 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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