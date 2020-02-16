Италия

Главный тренер римлян прокомментировал поражение от Аталанты.

Паулу Фонсека после проигранного матча Аталанте заявил, что его команда неплохо сыграла тактически в обороне, посетовал на игру при стандартных положениях, а также заверил, что Рома вернется на победный путь.

"В данный момент важно работать над умами игроков. Играть здесь нелегко, Аталанта всегда создает множество опасных моментов, и мы позволили им очень мало в данных обстоятельствах. Мы хорошо играли тактически в обороне, поэтому я не могу сказать ничего негативного об отношении команды.

Мы пропустили три гола с угловых за последние пару игр. Можем намного лучше справляться со стандартными положениями, я уверен, что мы скоро вернемся на победный путь.

Аталанта — очень сложный соперник. Мы были без Кристанте и Диавара, поэтому единственным реальным вариантом был Манчини в центре поля. Мы можем снова сыграть с этой системой в будущем, но это зависит от ситуации и противника", — приводит слова Паулу Фонсеки Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Рома.