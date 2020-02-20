Лига Европы

Для начала "горнякам" нужно пройти в 1/16 финала чемпиона Португалии Бенфику.

Полузащитник Шахтера Майкон верит в шансы команды в Лиге Европы, однако понимает, что дончанам в 1/16 финала будет противостоять очень непростой соперник.

"Ожидания очень высоки, для нас Лига Европы очень важна. Мы знаем, что Шахтер может далеко зайти в этом турнире, но нужно для этого хорошо поработать", — заявил Майкон в интервью Fox Sports.

"В Лиге Европы много отличных команд, которые могли бы бороться в Лиге чемпионов – как та же Бенфика. Это прекрасная команда, проводящая хороший сезон. Игры с ней будут очень важными. Рано говорить о победе в Лиге Европы, мы должны идти шаг за шагом, чтобы достичь цели".

"Сейчас это самая важная игра. Мы много изучали сильные и слабые стороны "орлов". Теперь нужно добиться хорошего результата дома, чтобы отправиться в Португалию с преимуществом".

Майкон остался в запасе Шахтера на матч против Бенфики. Игра начнется сегодня в 20:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.