Лига Европы

Полузащитник "горяков" Марлос все же находился в офсайде.

Шотландский арбитр Бобби Мэдден отменил гол Шахтера в ворота Бенфики после просмотра видеоповтора. Причиной стало положение "вне игры" у Марлоса.

На 20-й минуте встречи у "горняков" прошла контратака, Алан Патрик отдал передачу на Жуниора Мораеса, но с ударом украинца справился Одиссеас Влаходимос. Мяч отлетел к Марлосу, и тот добил его в ворота, но из офсайда.

По состоянию на 32-ю минуту счет в матче остается ничейным – 0:0. Вы можете следить за ходом игры в текстовой трансляции от Football.ua.