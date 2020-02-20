Лига Европы

Первое взятие ворот датчанина в футболке "нерадзурри" пришлось на матч Лиги Европы.

Лудогорец принимает на своем стадионе Интер в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

Несмотря на тотальное доминирование гостей, болельщикам пришлось ждать первого гола в этом поединке 71 минуту.

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен открыл счет на табло после передачи Ромелу Лукаку, записав на своей счет дебютный гол в футболке "нерадзурри".

Напомним, Эриксен перешел в Интер из Тоттенхэма в минувшее трансферное окно. Его переход обошелся миланскому клубу в 20 миллионов евро.

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