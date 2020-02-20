Лига Европы

За клуб из Бельгии в основном составе сыграли два украинца — Роман Безус и Игорь Пластун.

Рома в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы принимала на своем поле Гент. Основной форвард бельгийского клуба Роман Яремчук оказался вне заявки из-за травмы, однако с первых минут на поле появились другие два украинца — Роман Безус и Игорь Пластун.

Матч получился довольно равным, однако в конечном итоге минимальную победу свой актив смогли забрать подопечные Пауло Фонсеки, а автором единственного гола стал 22-летний Карлес Перес.

В любом случае, интрига касательно победителя противостояния еще жива, поэтому путевка в следующую стадию Лиги Европы будет разыграна 27-го февраля в Бельгии.

Рома – Гент 1:0

Гол: Перес, 13.



Рома: Лопес — Спинаццола (Сантон, 69), Фасио, Смоллинг, Коларов — Верету, Кристанте — Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82) — Джеко.



Гент: Камински — Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Мохаммади — Кумс (Марре, 90+), Овусу, Оджиджа-Офое — Безус (Чакветадзе, 74) — Депуатр, Лэвид.



Предупреждения: Смоллинг — Безус.

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