Лига Европы

Подопечные Нуну Санту не оставили шансов сопернику в матче Лиги Европы.

Вулверхэмптон принимал на своем стадионе Эспаньол в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

Английский клуб, как и ожидалось, начал с первых минут подтверждать свой статус фаворита, а к концу второго тайма счет на табло и вовсе выглядел неприличным.

Вулверхэмптон обыграл соперника из Барселоны со счетом 4:0, и, похоже, решил вопрос выхода в следующую стадию турнира.

Главным героем встречи стал Диогу Жота, который оформил хет-трик в ворота Эспаньола. Также в этом матче отличился голом Рубен Невеш.

Вулверхэмптон – Эспаньол 4:0

Голы: Жота, 15, 67, 82, Невеш, 52.



Вулверхэмптон: Патрисиу – Боли, Коуди, Се – Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни – Траоре (Дендонкер, 61), Хименес (Нету, 75), Жота (Поденсе, 83).



Эспаньол: Приетто – Виктор (Дардер, 75), Калеро, Налду, Россельо – Варгас, Итурраспе (Лопес, 61), Санчес, Мелендо (Кальери, 62) – Феррейра, Ву (Эмбарба, 72).



Предупреждения: Моутиньо – Итурраспе, Виктор, Санчес.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.