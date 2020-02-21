Степаненко: VAR, конечно, нервов добавил

Лига Европы

Футболист признался, что не воспринимает офсайды "в полколена".

Хавбек донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал победный исход матча Лиги Европы против Бенфики (2:1).

"Конечно, жалко, что пропустили, да и могли больше забить, чтобы увереннее себя чувствовать. Тем не менее, имеем то, что имеем, впереди ответный матч. По физическому состоянию тоже переживали, ведь это первый официальный матч, еще и Лиге Европы. Но вроде смотрелись нормально. VAR, конечно, нервов добавил. Когда такие офсайды, что надо пересматривать, а там полколена. Лично я не считаю, что это офсайд".

"Прессинговать выше, конечно же лучше, благодаря чему второй тайм был поактивнее. Но ни одна команда беспрерывно так играть не может. Тем более, у нас сегодня был первый официальный матч и было просто тяжело физически. А в случае со вторым голом так арбитр нам сказал, что нарушение было до того, как гол был забит. Поэтому и назначен был пенальти. Нарушение, бесспорно, было", — сказал Тарас в интервью телеканалу Футбол.

Вашему вниманию видеообзор матча Шахтер — Бенфика.